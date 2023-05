Ασύλληπτη πρόκριση στον τελικό των playoffs με γκολ στο 90'+7' και στο 120' για τη Νοτς Κάουντι!

Φανταστείτε μια ομάδα να μαζεύει 107 βαθμούς στο πρωτάθλημα αλλά να μην παίρνει την άνοδο για την επόμενη κατηγορία...

Με αυτό το άγχος ζουν εδώ και μερικές εβδομάδες στη Νοτς Κάουντι, καθώς η συγκομιδή τους δεν αρκούσε για να ξεπεράσουν τη Ρέξαμ στη National League - με την ομάδα των Ράιαν Ρέινολντς & Ρομπ ΜακΕλένι να πανηγυρίζει την πολυπόθητη άνοδο στη League Two.

Μάλιστα, το πρώτο εμπόδιο στα playoffs παραλίγο να αποβεί και απροσπέλαστο, καθώς οι «καρακάξες» χρειάστηκαν ένα απίθανο θρίλερ για να αποκλείσουν με 3-2 την Μπόρχαμ Γουντ και να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό!

Βλέπετε, η Νοτς έμεινε πίσω στο σκορ με 2-0 από το πρώτο μέρος και παρότι μείωσε στο 47' με τον Μπόλντγουιν, χρειάστηκε να φτάσει στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων προκειμένου να βρει την ισοφάριση με τον ίδιο παίκτη και να στείλει την αναμέτρηση στην παράταση.

Τι έγινε στο έξτρα ημίωρο; Έπρεπε να περάσει σχεδόν ολόκληρο, προτού έρθει το 3-2 από τον Τζόουνς!

Αντίπαλος στον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί στο Wembley στις 13 Μαΐου, μία εκ των Τσέστερφιλντ ή Μπρόμλι, οι οποίες αναμετρώνται αυτήν την ώρα στην παράταση. Βλέπετε, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 90+9' σε 2-2...

NOTTS COUNTY HAVE DONE IT! ⚫️⚪️



They’ve come from 2-0 down and scored a winner in the 120th minute of the match to get to Wembley! 😱pic.twitter.com/eH6C6xM8ZJ