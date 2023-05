Παίρνει Νέβες και 30 εκατ. για Φάτι η Μπαρτσελόνα!

Έτοιμη να δώσει τον Φάτι είναι η Μπαρτσελόνα!

Οι «μπλαουγκράνα» πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε κάποιες παραχωρήσεις για να απαλλαχθούν από τα προβλήματα με το FFP, και όπως προκύπτει από δημοσιεύματα, ο πρώτος «κλήρος» έπεσε στον νεαρό Ισπανό.

Συγκεκριμένα, η Μπαρτσελόνα φέρεται αποφασισμένη να πουλήσει τον Φάτι στη Γουλβς. Οι Άγγλοι έχουν ήδη καταθέσει πρόταση, δίνοντας για τον 20χρονο 30 εκατ. ευρώ μαζί με τον Ρούμπεν Νέβες!

Το μόνο που απομένει να γίνει για να ολοκληρωθεί το deal είναι να το αποδεχθεί ο Φάτι και το περιβάλλον του. Το πλάνο είναι να αγωνιστεί στη Γουλβς για ένα ή δύο χρόνια και με καλές εμφανίσεις να προχωρήσει στη συνέχεια ένα σκαλί παραπάνω στην Premier League.

