Τάσεις φυγής από την Παρί ο Νεϊμάρ μετά την επίθεση που δέχθηκε έξω από το σπίτι του

Να βάλει τέλος στη συνεργασία του με την Παρί Σεν Ζερμέν θέλει ο Νεϊμάρ!

Δεν έχουν περάσει πολλές ημέρες από την επίθεση των δεκάδων οπαδών της γαλλικής ομάδας έξω από το σπίτι του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ στο Μπουγκιβάλ, ζητώντας του να αποχωρήσει από τον σύλλογο, με τον χειρότερο δυνατό τρόπο.

Ο 31χρονος επιθετικός που παραμένει η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου, δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2025 αλλά όπως όλα δείχνουν, δύσκολα θα το εξαντλήσει.

Και αυτό, διότι σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα γαλλικά μέσα είναι φανερά απογοητευμένος και δυσαρεστημένος με την επίθεση που δέχτηκε έξω από το σπίτι του και έχει διαμηνύσει στους ανθρώπους που τον περιβάλλουν, να βρεθεί ο τρόπος για να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν.

Μια τέτοια εξέλιξη μόνο… αρνητική δεν βρίσκει την Παρί που ψάχνει να αποδεσμευτεί από το υπέρογκο συμβόλαιο του και αναμένεται να τον βγάλει στο «σφυρί» με ένα ποσό γύρω στα 70-80 εκατομμύρια ευρώ.

🚨 PSG fans went to Neymar's house to demand he leaves the club. 👀



🗣️ “Neymar, get out! Neymar, get out!"



(🎥 @parisientimes)pic.twitter.com/RJjZdTfo3s