Επέστρεψε στη Serie A η Τζένοα - Έξαλλοι πανηγυρισμοί στη Γένοβα!

Άμεση επιστροφή στα σαλόνια της Serie A για την Τζένοα!

Μόλις έναν χρόνο μετά τον υποβιβασμό τους στη δεύτερη κατηγορία, οι Γενοβέζοι εξασφάλισαν το εισιτήριο για την άνοδο τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν.

Η ομάδα του Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο επικράτησε 2-1 υποδεχόμενη την Άσκολι και -σε συνδυασμό με το 1-1 της Μπάρι (3η, 62β.) στην έδρα της Μόντενα-εξασφάλισε και μαθηματικά ότι θα βρεθεί σε μια εκ των δύο πρώτων θέσεων που οδηγούν στον προβιβασμό. Συγκεκριμένα, είναι 2η (70β.) και στο -4 από την πρωτοπόρο Φροζινόνε, η οποία επίσης θα βρίσκεται από τη νέα σεζόν στη Serie A.

«Μόνο μία χρονιά» (σ.σ. μακριά από τα «μεγάλα σαλόνια»), σημείωσε στο πανηγυρικό της tweet η ομάδα της Γένοβας.

Μια άνοδος που πανηγυρίζετε έξαλλα εντός κι εκτός γηπέδου.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι γηπεδούχοι πέτυχαν από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, στο 16' με τον Μπάνι και στο 63' με τον Μπάντελιτς, ενώ στο 66' ο Κόντα αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι. Το μόνο που κατάφερε η Άσκολι (10η, 46β.) ήταν να μειώσει στο 68' με τον Μαρσούρα.

🔴 ONLY ONE YEAR 🔵 pic.twitter.com/PndjdVNBLf

Amanhã, às 09:00, o Genoa enfrentará o Ascoli no Luigi Ferraris e poderá garantir sua volta à Serie A!



Caso o Genoa consiga vencer ou até empatar, dependendo do resultado do jogo do Bari, o time já garantiria o acesso com duas rodadas de antecedência.



FORZA GENOA! 💪🔴🔵 pic.twitter.com/a88xxJ7i5i