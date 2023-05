H νέα εμφάνιση της Λίβερπουλ... από το παρελθόν

Η Λίβερπουλ είναι ένας σύλλογος που σέβεται και τιμάει σε υπέρτατο βαθμό την παράδοση και την ιστορία του και αυτό βρήκε την ευκαιρία να το δείξει για μία ακόμα φορά.

Αφορμή δόθηκε με την αλλαγή φανέλας, με τους ρεντς να παρουσιάζουν την εμφάνισή τους στους εντός έδρας αγώνες τους το 2023-24 και να δίνου ραντεβού με τον θρυλικό παρελθόν τους, από τη στιγμή που η φανέλα είναι εμπνευσμένη από εκείνη που φορούσε η ομάδα πριν από 50 χρόνια, στην τελευταία σεζόν του Μπιλ Σάνκλι στον πάγκο της.

Η σεζόν 1973-74 ήταν η 14η και τελευταία του θρυλικού Σάνκλι στον πάγκο των ρεντς και συνδυάστηκε με την κατάκτηση του FA Cup (κόντρα στην Νιούκαστλ), με το κύριο χαρακτηριστικό της να είναι το λευκό χρώμα στον γιακά και στα μανίκια.

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη εμφάνιση θα φορεθεί από τους παίκτες του Κλοπ στο τελευταίο εντός έδρας ματς της ομάδας τη φετινή σεζόν, στις 20 Μαΐου απέναντι στην Άστον Βίλα, που θα είναι μάλιστα το τελευταίο πριν από την επέκταση της εξέδρας Anfield Road Stand που θα αυξήσει κατά 7.000 θεατές τη χωρητικότητα του γηπέδου.

It’s here… and it’s beautiful.​



Introducing our new 2023/24 @nikefootball home kit, inspired by the classic strip of '73/74. 😍 pic.twitter.com/4L2EgobbAm