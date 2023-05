BINTEO: Τα πανηγύρια... σε ολόκληρη τη Νάπολη

Η Νάπολι κατέκτησε το τρίτο πρωτάθλημα στην ιστορία της και η... Νάπολη έζησε στιγμές που της είχαν λείψει τα τελευταία 33 χρόνια. Χιλιάδες φίλοι της κάθε ηλικίας βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το ιστορικό επίτευγμα.

Μάλιστα οι φίλοι των παρτενοπέι άναψαν εκατοντάδες πυροτεχνήματα με την εικόνα να είναι μαγική και τα VIDEO να κόβουν την ανάσα.

This is Napoli 🎇🔵🤯 pic.twitter.com/qfkAEfHp3J

I cant get to my hotel let alone sleep #napoli pic.twitter.com/dNHilnlq4X