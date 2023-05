Δεν κάνει φιέστα η Ρεάλ αν πάρει το Κύπελλο - Το βλέμμα μόνο στη Σίτι!

Αποφασισμένοι να φτάσουν ως το τέλος του δρόμου και να κατακτήσουν ένα ακόμη Champions League δείχνουν στη Ρεάλ Μαδρίτης! Οι «μερέγχες» αναμένεται να μην πραγματοποιήσουν κάποια γιορτή ή να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Copa del Rey εφόσον το σηκώσουν απέναντι στην Οσασούνα.

Άπαντες στη Ρεάλ θέλουν να παραμείνουν προσηλωμένοι και συγκεντρωμένοι στα δύο ματς για τα ημιτελικά με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ιδιαίτερα δε, για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι που διεξάγεται στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», θέλοντας να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης στον μεγάλο τελικό του Champions League.

Κάπως έτσι, εφόσον οι Μαδριλένοι κατακτήσουν το Κύπελλο τότε οι πανηγυρισμοί θα περιοριστούν εντός γηπέδου και… τέλος!

❗️Real Madrid is clear — NO celebrations or party *IF* they win Copa Del Rey Final. Focus on City game. @marca pic.twitter.com/mX4YrZeWoq