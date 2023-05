Απάντησε στα σχόλια του Άλαρνταϊς ο Γκουαρδιόλα: «Έχει δίκιο»

Μετά τις δηλώσεις του νέου προπονητή της Λιντς, Σαμ Άλαρνταϊς, ότι βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με Γκουαρδιόλα, Κλοπ και Αρτέτα, ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι απάντησε, στην συνέντευξη Τύπου ενόψει της σαββατιάτικης μεταξύ τους αναμέτρησης, για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε ότι συμφωνεί με την άποψη του πολύπειρου συναδέλφου του, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πολλοί έμπειροι Άγγλοι προπονητές που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά στις ομάδες του, επικαλούμενος και το παράδειγμα του Ρόι Χόντγκσον.

«Έχει δίκιο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Βλέπουμε τι κάνει και ο Χόντγκσον με την Κρίσταλ Πάλας. Είναι πραγματικά καλοί προπονητές, με φανταστική εμπειρία, γνωρίζουν το παιχνίδι τέλεια. Έχει χάρισμα, γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται την πίεση που νιώθουν οι παίκτες του και ξέρει ακριβώς τι να κάνει σε αυτές τις καταστάσεις, όταν παίζεται η παραμονή», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Εμείς που είμαστε 35, 40, 45 ετών, νομίζουμε ότι ιδρύσαμε το ποδόσφαιρο. Όχι, το ποδόσφαιρο υπήρχε πριν από εμάς και αυτοί οι προπονητές ανήκουν σε αυτό το πρωτάθλημα καιρό και μας έχουν κάνει αυτό που είναι σήμερα. Υπάρχουν πολλοί Άγγλοι προπονητές που τα πάνε πολύ καλά στις ομάδες τους. Δεν πρέπει να είσαι νεαρός για να είσαι καλός προπονητής. Η εμπειρία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο».

“Sam Allardyce is right.”



Some will inevitably suggest that Pep Guardiola is being mischievous by saying this but he’s consistent in highlighting his admiration for managers like Allardyce and Neil Warnock.



pic.twitter.com/Nc43SCQiuy