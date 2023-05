Άνω-κάτω η Παρί, αγανακτισμένοι οι οπαδοί τα χώνουν σε διοίκηση και Μέσι

Ανω - κάτω η Παρί Σεν Ζερμέν τις τελευταίες ώρες. Η διοίκηση της ομάδας τιμώρησε τον Λιονέλ Μέσι για την αδικαιολόγητη απουσία απο τις προπονήσεις, ο Αργεντινός σταρ δεν θα συνεχίσει το καλοκαίρι και οι οπαδοί εκτοξεύουν «βολές» προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ειδικότερα, δεκάδες οπαδοί της Παρί έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα γραφεία της ομάδας, ζητούν την παραίτηση της διοίκησης, τα... χώνουν στον Λιονέλ Μέσι, ενώ από την οργή τους δεν ξέφυγε και ο Νεϊμάρ.

Αλλωστε, θεωρούν πως οι δυο τους δεν έχουν δώσει στην ομάδα την ώθηση για μια τεράστια ευρωπαϊκή επιτυχία.

«Η Παρί είμαστε εμείς» φωνάζουν, ενώ ζητούν συνάντηση με μέλη της διοίκησης για να πάρουν απαντήσεις.

The Collectif Ultras Paris are outside the PSG HQs chanting “Messi, son of a b*tch.”

The largest supporters group have surrounded “La Factory” PSG’s head administrative offices. They want “answers to their requests and demands.” They say “Paris is us.”

