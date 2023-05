Μεγάλη δυσαρέσκεια στην Παρί με την... κοπάνα του Μέσι - Σκέψεις για βαριά τιμωρία!

Έξαλλοι στην Παρί Σεν Ζερμέν με την… κοπάνα του Λιονέλ Μέσι στη Σαουδική Αραβία!

Οι σχέσεις του γαλλικού συλλόγου με τον 35χρονο είναι τεταμένες το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μετά και την άρνηση να επεκτείνει το συμβόλαιο του για την επόμενη σεζόν. Παρ’ όλα αυτά, το ταξίδι του το πρωί της Δευτέρας (01/05) στο Ριάντ για να εκπληρώσει χορηγικούς όρους προσωπικής του συμφωνίας δίχως την σύμφωνη άποψη της Παρί , έχουν δημιουργήσει τεράστιο εκνευρισμό προς τον Αργεντινό παγκόσμιο πρωταθλητή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι συμπαίκτες του είναι πολύ δυσαρεστημένοι με αυτή του την ενέργεια και σε περίπτωση που δεν τιμωρηθεί το παράπτωμα του θα εκλήφθη εντός των αποδυτηρίων ως προνομιακή μεταχείριση.

Έτσι, οι Άραβες ιδιοκτήτες της Παρί σκέφτονται να του επιβάλλουν βαριά τιμωρία με τις περισσότερες πιθανότητες να συγκεντρώνουν χρηματικό πρόστιμο, με στόχο να μην χαθεί ο έλεγχος εντός αποδυτηρίων λίγες ημέρες πριν την ολοκλήρωση της φετινής, δύσκολης, σεζόν για την γαλλική ομάδα.

Paris Saint-Germain are considering handing Lionel Messi a fine for missing training on Monday to travel to Saudi Arabia, sources have told ESPN's @LaurensJulien. pic.twitter.com/i1ycAAGb5d