Ισοφάρισε το ρεκόρ γκολ σε πρωτάθλημα 42 αγωνιστικών σε... 32 ματς ο Χάαλαντ!

Κάθε εβδομάδα που περνά, ο Έρλινγκ Χάαλαντ μας δίνει και μια νέα αφορμή για να τον αποθεώσουμε!

Με το γκολ που σημείωσε ενάντια στη Φούλαμ, ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έφτασε τα 34 στο εφετινό πρωτάθλημα και ισοφάρισε έτσι το ρεκόρ σε επίπεδο Premier League, ισοφαρίζοντας έτσι το ρεκόρ για τα περισσότερα από καταβολής Premier League.

Λεπτομέρεια; Οι Άντι Κόουλ και Άλαν Σίρερ που είχε φτάσει σε αυτόν τον αριθμό το 1994 και το 1995 αντίστοιχα, το είχαν πράξει σε διοργάνωση 42 αγωνιστικών.

Ο Νορβηγός χρειάστηκε μόλις 32 αγώνες, συνεπώς αντιλαμβάνεται κανείς πως εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, το ρεκόρ θα σπάσει σύντομα και θα έχουμε νέο.

Επιπλέον, ο 23χρονος γκολτζής έχει πλέον 50 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που είχε να κάνει παίκτης αγγλικής ομάδας από το μακρινό 1931...

