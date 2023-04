Κινείται για Μίλνερ η Μπράιτον

Η μεγάλη θητεία του Τζέιμς Μίλνερ στη Λίβερπουλ φαίνεται πως θα κλείσει.

Ο Βρετανός χαφ ήρθε στους «ρεντς» το 2015 και κατέκτησε τα πάντα, όμως το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν και δύσκολα θα ανανεώσει. Μάλιστα, σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα, υπάρχει ήδη μία ομάδα που ενδιαφέρεται έντονα για την απόκτησή του.

Συγκεκριμένα, η Μπράιτον έχει «κυκλώσει» το όνομα του Μίλνερ και είναι αποφασισμένη να τον υπογράψει το ερχόμενο καλοκαίρι, προσθέτοντας έναν πολύ έμπειρο πάικτη στο έμψυχο υλικό της.

Όπως τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα, μία άλλη ομάδα που επιθυμεί να υπογράψει τον Άγγλο είναι η Μπέρνλι, ωστόσο τονίζεται πως η Μπράιτον είναι το ξεκάθαρό φαβορί.

