Πρόεδρος La Liga: «Η επιστροφή του Μέσι στη Μπαρτσελόνα είναι αρκετά πολύπλοκη»

Περίπλοκη χαρακτήρισε την επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στη Μπαρτσελόνα ο Χαβιέρ Τέμπας!

Ο πρόεδρος της La Liga μίλησε στο RMC για το πολύκροτο ζήτημα του Αργεντινού Παγκόσμιου πρωταθλητή, τονίζοντας πως για να ολοκληρωθεί το comeback θα πρέπει να πληρούνται προϋποθέσεις, όπως αποχωρήσεις παικτών, μειώσεις μισθών και οι σωστοί όροι του συμβολαίου του 35χρονου.

«Αν με ρωτάτε σήμερα, η επιστροφή του Μέσι στη Μπαρτσελόνα είναι πολύ περίπλοκη», ανέφερε αρχικά ο Τέμπας και συνέχισε λέγοντας:

«Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, αλλά πρέπει να πληρούνται αρκετές προϋποθέσεις, όπως αποχωρήσεις παικτών, μειώσεις μισθών και πρέπει να ξέρετε τι μισθό θα έχει ο Μέσι» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ισπανικού πρωταθλήματος.

Αναμένονται εξελίξεις επί του ζητήματος αν και δεδομένο θεωρείται ότι οι οριστικές αποφάσεις για την επιστροφή του Μέσι θα πάρουν «σάρκα και οστά» μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων τόσο του Pulga με την Παρί Σεν Ζερμέν, όσο και της Μπαρτσελόνα στη La Liga.

