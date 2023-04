Οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τραγούδησαν σύνθημα για τον Κέιν στην αναμέτρηση με την Τότεναμ!

Θέλουν τον Χάρι Κέιν στην ομάδα τους και δεν το κρύβουν οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας τους με την Τότεναμ, οι οπαδοί των «κόκκινων διαβόλων» που ταξίδεψαν στο Λονδίνο για να παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι τραγούδησαν σύνθημα για τον επιθετικό των «Spurs», καλώντας τον να ενταχθεί στην ομάδα τους το ερχόμενο καλοκαίρι.

«Χάρι Κέιν, θα τα πούμε τον Ιούνιο», ακούστηκε από την κερκίδα που βρίσκονται οι φιλοξενούμενοι στο «Tottenham Hotspur Stadium», ενώ οι φήμες που αναφέρουν ότι ο 29χρονος επιθετικός δεν θα ανανεώσει με την Τότεναμ και προβάλουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως τον πιθανότερο επόμενο προορισμό του, ολοένα και αυξάνονται.

United fans singing “We’ll see you in June” to Harry Kane 🤣🤣 pic.twitter.com/5GII1OSVwN