Χαμός στη Σερβία, μάχη για την έξοδο στο Champions League μεταξύ... Μπάτσκα Τόπολα & Τσουκαρίτσκι!

Οι καλές εμφανίσεις του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτίζαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη επέτρεψαν στη Σερβία να βγάλει δύο ομάδες στα προκριματικά του Champions League της νέας σεζόν.

Κι ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καπαρώσει εδώ και καιρό το πρωτάθλημα και μαζί το εισιτήριο για τους ομίλους, για τη θέση που οδηγεί στον 3ο προκριματικό γύρο (και εξασφαλίζει έστω την παρουσία στο Conference) μονομαχούν οι... Μπάτσκα Τόπολα και Τσουκαρίτσκι!

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν την Τετάρτη (27/04) για τα playoffs, με την πρώτη να επικρατεί 1-0 και να πιάνει την αντίπαλό της στη δυάδα. Όλα αυτά την ώρα που η ντεφορμέ Παρτίζαν είναι 4η και στο -7, πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Με τα παρόντα δεδομένα, η Μπάτσκα Τόπολα, ή καλύτερα TSC όπως είναι το επίσημο όνομά της εδώ και λίγα χρόνια, έχει στα χέρια της το εισιτήριο για το Champions League και ετοιμάζεται να γράψει ιστορία – με την Τσουκαρίτσκι βέβαια να είναι γερά στο κόλπο.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως το τρίτο ευρωπαϊκό εισιτήριο των Σέρβων, που πάει στον 3ο ή τον κυπελλούχο, είναι για τα playoffs του Europa League – συνεπώς ισούται και αυτό με εξασφαλισμένη παρουσία σε ομίλους.

Το Κύπελλο Σερβίας βρίσκεται τη δεδομένη χρονική στιγμή στη φάση των προημιτελικών, με τις δύο μονομάχους της 2ης θέσης να έχουν αμφότερες προκριθεί. Η μεν Μπάτσκα θα παίξει εντός με τη Νόβι Παζάρ, η δε Τσουκαρίτσκι με τη Ράντνικ Σουρντούλιτσα.

Καμία εκ των δύο δεν έχει παίξει ποτέ σε φάση γκρουπ στην Ευρώπη, οπότε στη Σερβία ετοιμάζονται για... πρωτιές!

TOPOLYAAAAAA!!!!! 🇭🇺🔥



A 61st minute goal from Nemanja Petrović leads Topolya to a 1-0 victory over FK Čukarički and into 2nd place in the league!



With 5 games to go, they are 7 points clear of Partizan and Vojvodina — an unthinkable achievement! European footy awaits!!! pic.twitter.com/2gqHEStYbm