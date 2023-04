Τα πήρε με τους παίκτες του και έσπασε προπονητικό κοντάρι ο Τούχελ!

Ένα πολύ δύσκολο διάστημα διανυέι η Μπάγερν Μονάχου.

Οι Βαυαροί έχουν αποκλειστεί από Κύπελλο και Champions League, ενώ στο πρωτάθλημα βρίσκονται στη δεύτερη θέση πριν από την Ντόρτμουντ.

Όλο αυτό προφανώς έχει φέρει μεγάλο βάρος στον Τόμας Τούχελ, ο οποίος ήταν... σαφώς εκνευρισμένος στην τελευταία προπόνηση της ομάδας του.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του «διπλού», ο Γερμανός τεχνικός «βγήκε από τα ρούχα του» με αποτέλεσμα να σπάσει με το γόνατό του ένα προπονητικό κοντάρι!

Thomas Tuchel was unhappy with the practice game in today's training and broke a slalom pole in anger. Tuchel kept on correcting mistakes during the game [📸 @BILD] pic.twitter.com/DBiHCvPmmT