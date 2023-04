Μπαρτσελόνα: Κλείνει το Barca TV στο πλαίσιο των περικοπών

Να εναρμονιστεί στο Financial Fair Play της La Liga θέλει η Μπαρτσελόνα, καθώς τα οικονομικά της δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Οι «μπλαουγκράνα» προχωρούν σε μειώσεις μισθών των ποδοσφαιριστών για να φτιάξουν λίγο τα πράγματα, ενώ αποφάσισαν να κλείσουν το Barca TV.

Στις 30 Ιουνίου λοιπόν ολοκληρώνεται το συμβόλαιο με την Telefonica και τότε θα σταματήσει η αναμετάδοση του καναλιού της καταλανικής ομάδας.

Το Barca TV μεταδίδει όλο το 24ωρο από τις 27 Ιουλίου του 1999 και θα απολυθούν περίπου 150 εργαζόμενοι.

🚨🚨| BREAKING: ‘Barça TV’ will be CLOSED by FC Barcelona on June 30. It's over.@sergisoleMD [🎖️] pic.twitter.com/qClDc0dnIZ