Παραμένει ως το φινάλε της σεζόν στην Τσέλσι ο Λάμπαρντ

Φεύγουν τα «σύννεφα» που υπήρξαν πάνω από τον Φρανκ Λάμπαρντ, μετά τη νέα ήττα της Τσέλσι αυτή τη φορά από την Μπρέντφορντ με 2-0 στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Παρότι τις τελευταίες ώρες υπήρξε έντονη φημολογία περί έντονης δυσαρέσκειας της διοίκησης των Λονδρέζων, το «Sky Sports» υποστηρίζει ότι η Τσέλσι έχει αποφασίσει να διατηρήσει ως το φινάλε της σεζόν τον Λάμπαρντ στην τεχνική ηγεσία.

Ο «Φράνκι» μετρά 6/6 ήττες από τη στιγμή που ανέλαβε τους «μπλε», αλλά και έναν αποκλεισμό στους «8» του Champions League από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λάμπαρντ έχει 16 ήττες στα 19 τελευταία του ματς ως προπονητής!

