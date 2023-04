Η σημαία στον… ιστό της: Ανανέωσε με Ρόις η Ντόρτμουντ!

Ο εμβληματικός αρχηγός της Ντόρτμουντ, παραμένει… Βεστφαλός! Ο Μάρκο Ρόις, η σημαία της Μπορούσια, και ένας από τους τελευταίους ρομαντικούς στο ποδόσφαιρο, αποφάσισε -όπως αναμενόταν- να επεκτείνει το συμβόλαιό του με την ομάδα της καρδιάς του.

«Πάντα έλεγα ότι θα προτιμούσα να μην παίξω σε κανέναν άλλο σύλλογο στην καριέρα μου παρά μόνο στην Μπορούσια Ντόρτμουντ», ανέφερε ο 33χρονος μεσοεπιθετικός λίγο μετά την υπογραφή του συμβολαίου του που θα τον κρατήσει στη Ντόρτμουντ ως το καλοκαίρι του 2024.

«Εμείς ως ομάδα, όπως όλοι οι οπαδοί μας, έχουμε έναν μεγάλο στόχο στον οποίο επικεντρωνόμαστε: θέλουμε να γίνουμε πρωταθλητές Γερμανίας. Αλλά ακόμα και πέρα από αυτό, εξακολουθώ να έχω μεγάλη επιθυμία να κάνω το καλύτερο για τον σύλλογο, όπου έχω περάσει περισσότερη από τη μισή ζωή μου.

Για μένα δεν υπάρχει ακόμα τίποτα καλύτερο από το να βάζουμε γκολ μπροστά στους καλύτερους οπαδούς του κόσμου και στο πιο όμορφο γήπεδο του κόσμου και να πανηγυρίζουμε μαζί νίκες. Γι' αυτό είμαι χαρούμενος που ανανέωσα το συμβόλαιό μου για έναν ακόμη χρόνο, γιατί πάντα έλεγα ότι θα προτιμούσα να μην παίξω σε κανέναν άλλο σύλλογο στην καριέρα μου παρά μόνο στην Μπορούσια Ντόρτμουντ», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Ρόις.

Ο Ρόις αγωνίζεται… μια ζωή στην Ντόρτμουντ, από το 2009 και έπειτα έχοντας περισσότερες από 250 εμφανίσεις με την ομάδα.

For our club 🖤

For our city 💛

He stays! pic.twitter.com/uYfWDAh6nx