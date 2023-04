Η Φορτούνα Ντίσελντορφ θα δίνει δωρεάν εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες της!

Μοιάζει με... επανάσταση ενάντια σε όλα όσα φέρνει μαζί του το modern football. Η Φορτούνα Ντίσελντορφ, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην έκτη θέση της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας, αποφάσισε να προσφέρει στους οπαδούς της και σε όποιον θέλει, δωρεάν είσοδο στους εντός έδρας αγώνες της. Πρόκειται για μια πρωτότυπη ιδέα με την οποία θα πειραματιστεί ο γερμανικός σύλλογος προκειμένου να γεμίσει το γήπεδό της, χωρητικότητας 54.600 θέσεων.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι φέτος η ομάδα έχει κατά μέσο όρο 29.503 θεατές, και πλέον προσκαλεί όποιον επιθυμεί να έρθει δωρεάν στην «Merkur-Spiel-Arena», ακόμα και στην κερκίδα των φιλοξενούμενων. Την πληροφορία αποκάλυψε ο ίδιος σύλλογος μέσω επιστολής προς τους συνεργάτες του, όπως ανακοίνωσε το «Kicker». Η εφαρμογή αυτού του πειράματος θα ξεκινήσει την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα που διανεμήθηκε σε χορηγούς και συνεργάτες αυτή την εβδομάδα, η πρωτοβουλία «Φορτούνα για όλους» θα έχει ως στόχο να: «δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους οπαδούς να παρακολουθήσουν δωρεάν τους εντός έδρας αγώνες πρωταθλήματος - είτε πρόκειται για μέλη, είτε για κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, είτε για οργανωμένους υποστηρικτές, είτε για τακτικούς επισκέπτες, είτε για οπαδούς εκτός έδρας».

Η εκστρατεία θα ξεκινήσει πιλοτικά για τρεις αγώνες της επόμενης σεζόν, σύμφωνα με τα γερμανικά Μέσα, προτού επεκταθεί σε όλα τα εντός έδρας ματς.

Έχει καταρτιστεί ένα οικονομικό σχέδιο

Για να καταστεί βιώσιμη αυτή η λειτουργία, η Φορτούνα φαίνεται να έχει σχεδιάσει τα πάντα από οικονομικής άποψης.

Να σημειωθεί εδώ ότι τα έσοδα από τα εισιτήρια αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο περίπου το 15% των εσόδων των συλλόγων στην Bundesliga 2. Αυτά τώρα θα αντισταθμιστούν από ένα δίκτυο «στρατηγικών συνεργατών που μοιράζονται την πεποίθησή μας ότι το ποδόσφαιρο ανήκει στους φιλάθλους και που θέλουν να μας συνοδεύσουν στη νέα μας πορεία μακροπρόθεσμα».

Τα αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής αυξημένα έσοδα από χορηγίες πρόκειται να μοιραστούν. Πιο αναλυτικά, το μοντέλο περιλαμβάνει ότι το 50% των εσόδων που προέρχονται από τους εμπλεκόμενους χορηγούς θα πηγαίνει στην επαγγελματική ομάδα, το 40% θα πηγαίνει στα νεαρά ταλέντα και το γυναικείο τμήμα και το υπόλοιπο 10% θα χρησιμοποιείται για βιώσιμα έργα και κοινωνικές πρωτοβουλίες στην πόλη και την περιοχή.

Τα ονόματα των χορηγών που αποδέχονται αυτό το σχέδιο θα αποκαλυφθούν τις επόμενες ώρες, όπως και ο αρχικός προϋπολογισμός του συλλόγου μέσω συνέντευξης Τύπου. Ορισμένοι χορηγοί, οι οποίοι έχουν ήδη επικυρώσει τη λειτουργία, έχουν δεσμευτεί για τα επόμενα 5 χρόνια!

Μέσω αυτής της μεγάλης επιχείρησης, οι Γερμανοί επιδιώκουν να καταπολεμήσουν την αύξηση των εισιτηρίων στον κόσμο του ποδοσφαίρου και να αντικαταστήσει σταδιακά τα έσοδα από τα εισιτήρια, βελτιώνοντας παράλληλα την κοινωνική της σύνδεση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

