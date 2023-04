Κοντά στη συμφωνία με Ποτσετίνο η Τσέλσι!

Πολύ κοντά στον νέο της προπονητή φαίνεται πως βρίσκεται η Τσέλσι!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Λονδρέζοι βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνιο ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία!

Ήταν ήδη γνωστό πως ο Αργεντινός αποτελεί την προτεραιότητα για τους «μπλε», και οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται να οδεύουν προς συμφωνία. Μάλιστα, ο Ρομάνο αναφέρει πως ο Ποτσετίνο έχει ήδη ειδοποιήσει το τεχνικό του επιτελείο να είναι σε ετοιμότητα.

Θυμίζουμε ότι ο Ποτσετίνο είναι χωρίς ομάδα από τη ημέρα που αποχώρησε από τον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν και επιθυμεί διακαώς να επιστρέψει στον πάγκο μιας ομάδας της Πρέμιερ Λιγκ, με τους «μπλε» να βρίσκονται πολύ κοντά στο να τον ξαναφέρουν στην Αγγλία.

Talks are progressing very well between Mauricio Pochettino and Chelsea board. Process ongoing — not done yet but it’s getting closer. 🚨🔵 #CFC



Pochettino has told his backroom staff to get ready — he’s clear favourite since Friday.



Chelsea will make final decision soon. pic.twitter.com/xFVxiixzYA