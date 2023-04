Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα: Αποχωρεί και ο Έμερσον από την Τότεναμ!

Η φετινή σεζόν ξεκίνησε με όνειρα και φιλοδοξίες στο στρατόπεδο της Τότεναμ, ωστόσο, η πορεία της ήταν τελείως διαφορετική, με τους «spurs» να απογοητεύουν στην Premier League, κινδυνεύοντας μάλιστα ακόμα και με το να μείνουν εκτός ευρωπαϊκών θέσεων!

Παρά την απομάκρυνση του Αντόνιο Κόντε, η κατάσταση στον Λονδρέζικο σύλλογο δεν βελτιώθηκε στο ελάχιστο, με αποκορύφωμα τη βαριά εκτός έδρας ήττα από την Νιουκάστλ με 6-1, ένα αποτέλεσμα που έφερε και την απόλυση του υπηρεσιακού τεχνικού, Κρίστιαν Στελίνι!

Και ενώ το ερχόμενο καλοκαίρι κρίνεται «καυτό» για την Τότεναμ, με το όνομα του Χάρι Κέιν να βρίσκεται ψηλά στις λίστες πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, ήρθε ο μάνατζερ του Έμερσον Ρογιάλ να ρίξει και άλλο... λάδι στη φωτιά, αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στον σύλλογο.

Συγκεκριμένα, ξεκαθάρισε πως υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ο 24χρονος αμυντικός να αποχωρήσει από την ομάδα το ερχόμενο καλοκαίρι, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως στόχους του ποδοσφαιριστή είναι να παίζει σε μια ομάδα που στοχεύει σε τίτλους και διακρίσεις...

«Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο Έμερσον να φύγει από την Τότεναμ. Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να κάνει ένα μεγαλύτερο άλμα και να πάει σε μια ομάδα που παλεύει για τίτλους. Νομίζω ότι ταιριάζει στη Ρεάλ Μαδρίτης», ανέφερε χαρακτηριστικά, ρίχνοντας τις «βολές» του αναφορικά με το status των «spurs»!

🎙️ Emerson’s agent: “There is a great possibility that Emerson will leave Tottenham. We believe it’s time for him to take a bigger leap and go to a team that fights for titles. A giant. I think he fits Real Madrid.”



