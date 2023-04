Ρεάλ Μαδρίτης: Έκλεισε ταλεντάρα από τη Θέλτα με 40 εκατ. ευρώ!

Σε μια κίνηση με παρόν αλλά και... μπόλικο μέλλον προχώρησε η Ρεάλ Μαδρίτης!

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η «Βασίλισσα», προχώρησε στην απόκτηση του Γκάμπρι Βέιγκα, ο οποίος φέτος βγάζει «μάτια» στο ισπανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Θέλτα!

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, οι «μερένχες» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τον σύλλογο του Βίγκο, καταβάλλοντας μάλιστα το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του 20χρονου μεσοεπιθετικού, ο οποίος στη φετινή σεζόν μετράει 28 συμμετοχές με εννέα γκολ και τέσσερις ασίστ στο ισπανικό πρωτάθλημα!

Μια μεταγραφή που πάντως δεν φαίνεται να επηρεάζει τον μεγάλο στόχο της Ρεάλ ενόψει καλοκαιριού, ο οποίος δεν είναι άλλος από την απόκτηση του Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Να θυμίσουμε, πως ο Γκάμπρι Βέιγκα βρισκόταν στα «ραντάρ» της Άρσεναλ και της Λιόν, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν οι περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

🚨 Real Madrid have reached an agreement with Celta Vigo to sign Gabri Veiga for around €40m.



The plan would be for Veiga to remain at Celta on loan next season.



(Source: Defensa Central) pic.twitter.com/pVmcKfZfRM