Η Μπαρτσελόνα... ξεπουλάει τον Φεράν Τόρες με τα μισά λεφτά από όσα τον πήρε!

Μπορεί το απόγευμα της Κυριακής να «ντύθηκε» ήρωας για την Μπαρτσελόνα, χαρίζοντας το τρίποντο... τίτλου κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης (1-0), ωστόσο, φαίνεται πως ο Φεράν Τόρες μετράει μέρες στη Βαρκελώνη!

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν δημοσιεύματα στην Ισπανία, τα οποία κάνουν λόγο για... ξεπούλημα του 23χρονου μεσοεπιθετικού, καθώς, ο παίκτης δεν βρίσκεται στις αρχικές επιλογές του Τσάβι.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση της Μπαρτσελόνα φέρεται να έχει βάλει πωλητήριο 25 εκατομμυρίων ευρώ για τον νεαρό Ισπανό ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, θέλοντας έτσι να βγάλει από πάνω της το υψηλό συμβόλαιό του.

Και όλα αυτά, 1,5 χρόνο μετά, αφότου οι Καταλανοί προχώρησαν στην απόκτησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι, έναντι του ποσού των 55 εκατομμυρίων ευρώ...

Τη φετινή σεζόν, ο Τόρες μετράει 39 συμμετοχές - οι περισσότερες ολιγόλεπτες - συνοδευόμενες από επτά τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα».

🚨🚨| BREAKING: FC Barcelona have set a price for Ferran Torres: €25M. He will be sold if an offer around that comes in.@fansjavimiguel [🎖️] pic.twitter.com/O0fBjcQdfP