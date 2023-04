Έγραψε ιστορία στην Πορτογαλία ο 56χρονος (!) Μιούρα

Μια κατηγορία μόνος του ο Καζουγιόσι Μιούρα!

Ο θρυλικός Ιάπωνας επιθετικός συνεχίζει να γράφει ιστορία, αφού αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο παρά το γεγονός ότι πλέον διανύει το 56ο έτος της ηλικίας του!

Το απόγευμα του Σαββάτου φόρεσε για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι τη φανέλα της Ολιβεϊρένσε (ομάδα που βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας), στην οποία παραχωρήθηκε ως δανεικός από την Γιοκοχάμα τον περασμένο Ιανουάριο και έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί ποτέ στην Πορτογαλία!

Ο Μιούρα είχε να παίξει σε επίσημο ματς από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν πραγματοποίησε την τελευταία του εμφάνιση με τους Σουζούκα Πόιντ Γκάνερς, φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το μακρινό 1982, έχοντας αγωνιστεί έκτοτε σε 716 επίσημα παιχνίδια!

