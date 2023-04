Πρώτη φορά η τελευταία της Premier League βάζει τρία γκολ σε πρωτοπόρο

Η Σαουθάμπτον κρατούσε στα χέρια της προβάδισμα δύο τερμάτων στο Έμιρεϊτς με το οποίο θα ξεκολλούσε από την τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League, ωστόσο η Άρσεναλ έσωσε τον βαθμό (3-3) με δύο γκολ του Σακά και του Έντεγκααρντ στο φινάλε του ματς.

Εν τέλει οι "άγιοι" δεν κατάφεραν να αφήσουν από κάτω τους τη Λέστερ και να ανεβούν στη 19η θέση, ωστόσο πέτυχαν ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς έγινε η πρώτη ουραγός ομάδα στην ιστορία της Premier League που πετυχαίνει τρία γκολ απέναντι σε πρωτοπόρο, εν προκειμένω την Άρσεναλ.

3 - Southampton are the first team in Premier League history to start the day bottom of the table and score 3+ goals against the team starting the day top. Shock. pic.twitter.com/KipTyqR64e