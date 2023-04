Κλοπ για Μπέλιγχαμ: «Εάν ένα παιδί ζητήσει μία Ferrari, του λες ότι δεν μπορεί να την αγοράσει»

Με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχει μέσα του μια Ferrari και τα… Χριστούγεννα, ανέλυσε ο Γιούργεν Κλοπ τις πιθανότητες που έχει η Λίβερπουλ για την απόκτηση του Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Οι reds τα προηγούμενα 24ωρα έκαναν πρόταση ύψους 95.000.000 ευρώ στην Ντόρτμουντ για την απόκτηση του, με τους Βεστφαλούς να απορρίπτουν την πρόταση, ζητώντας πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Ένα πόσο που εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι δύσκολα μπορεί να δαπανήσει η Λίβερπουλ, αφού οι πιθανότητες να βγει στο Champions League και να έχει τα εξασφαλισμένα έσοδα, είναι πολύ λίγες.

Έτσι, σε ερώτηση που δέχτηκε ο Κλοπ για τον Άγγλο μέσο στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα πρωταθλήματος με την Λιντς την ερχόμενη Δευτέρα (17/4), απάντησε πως μερικά πράγματα συζητιούνται πολύ, αλλά δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

«Δεν ξέρω γιατί μιλάμε για πράγματα που θεωρητικά δεν μπορούμε να έχουμε. Εάν ένα παιδί ζητήσει μία Φεράρι για τα Χριστούγεννα του λες ότι δεν μπορούμε να την πληρώσουμε και δεν μπορείς να οδηγήσεις! Τι χρειαζόμαστε και τι θέλουμε προσπαθούμε σίγουρα να πάμε και να το πάρουμε.

Υπάρχουν ωστόσο στιγμές όπου πρέπει να αποδεχτείς πως κάτι δεν είναι πιθανό και να παραμερίσεις για να κάνεις διαφορετικά πράγματα», ήταν τα λόγια του 55χρονου τεχνικού.

