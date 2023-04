Χαμός στην Μπάγερν: «Ο Μανέ χτύπησε τον Σανέ»!

Φαίνεται πως η βαριά ήττα (3-0) από τη Σίτι δεν ήταν το χειρότερο που συνέβη στην Μπάγερν Μονάχου στο Μάντσεστερ...

Βλέπετε, η Bild αναφέρει πως ξέσπασε μεγάλη διαμάχη στο εσωτερικό του συλλόγου, με τον Σαντιό Μανέ να έρχεται σε αντιπαράθεση με τον Λερόι Σανέ και να φτάνει στο σημείο να τον χτυπήσει!

Το γερμανικό δημοσίευμα ισχυρίζεται πως ο Σενεγαλέζος παραπονέθηκε στον συμπαίκτη του για τον τρόπο με τον οποίο του μιλούσε μετά τη λήξη του αγώνα και εν συνεχεία, δίχως να έχει διευκρινιστεί τι μεσολάβησε, τον χτύπησε στο πρόσωπο και συγκεκριμένα στο χείλος.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές των Βαυαρών χώρισαν τους δύο παίκτες, με τον Σανέ να απομακρύνεται από τα αποδυτήρια. Αυτόπτες μάρτυρες μάλιστα αναφέρουν πως το χτύπημα του Μανέ άφησε σημάδι στο πρόσωπο του Γερμανού, με τους ανθρώπους της Μπάγερν να μην σχολιάζουν, για την ώρα, όσα συνέβησαν.

❗ There was a big bust-up between Sadio Mané and Leroy Sané last night. Both had an argument on the pitch. After the final whistle, Mané complained about how Sané spoke to him on the pitch. Suddenly the Senegalese attacked Sané and hit him in the face (on the lip) [@BILD] pic.twitter.com/xnnPa0kKi6