Λέστερ: Νέος προπονητής ο Σμιθ, βοηθός ο Τέρι

Την πρόσληψη του Ντιν Σμιθ ως το τέλος της σεζόν ανακοίνωσε η Λέστερ, με τον Κρεγκ Σέικσπιρ και τον Τζον Τέρι να τον πλαισιώνουν.

Ο 52χρονος προπονητής, που είχε οδηγήσει την Άστον Βίλα στην Premier League το 2019, απολύθηκε το Δεκέμβριο από την Νόριτς και τώρα αντικαθιστά τον Μπρένταν Ρότζερς, ο οποίος απομακρύνθηκε μετά από τέσσερα χρόνια, στα οποία κατέκτησε και το Κύπελλο (2021).

Οι «αλεπούδες» είναι στην 19η θέση της Premier League και το -2 από τις θέσεις που οδηγούν σε παραμονή στην κατηγορία. Ο νέος προπονητής θα κάνει ντεμπούτο το Σάββατο (15/4) στον εκτός έδρας αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι.

