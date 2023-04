Φρανκ Ριμπερί: Ο «σημαδεμένος» 40αρίζει, χορτασμένος από τίτλους, διακρίσεις και γκολ! - ΒΙΝΤΕΟ

Πριν από λίγους μήνες, ο σπουδαίος Φρανκ Ριμπερί ανακοίνωσε και επίσημα την απόσυρσή του από την ενεργό δράση. Μία τεράστια και άκρως επιτυχημένη καριέρα έλαβε τέλος. Σήμερα (07/04) ο Γάλλος συμπληρώνει αισίως τα 40 του χρόνια από την ημέρα που γεννήθηκε.

Το «άστρο» του στον ποδοσφαιρικό κόσμο δεν άργησε να λάμψει. Τόσο οι ικανότητες του με τη «στρογγυλή θεά», όσο και το σημάδι που είχε αποκομίσει στο πρόσωπό του λόγω ενός τροχαίου σε ηλικία 2 ετών, τον έκαναν εύκολα να ξεχωρίσει από πολύ νωρίς. Η ουλή του, άλλωστε, όπως έχει παραδεχθεί και ο ίδιος, τον βοήθησε σημαντικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. «Το να είσαι παιδί και να έχεις μια ουλή όπως εγώ, δεν είναι εύκολο. Ο κόσμος σε κοιτάζει, κριτικάρει... η οικογένειά μου υπέφερε από αυτό. Αλλά η ουλή μου είναι αυτή που μου έχει δώσει δύναμη και χαρακτήρα», έχει δηλώσει παλαιότερα.

🗣️ "Being a kid and having a scar like I do is not easy. People look at you, criticise... my family suffered that. But my scar is what has given me my strength and character."



Happy birthday to Franck Ribéry, who turns 40 today. ❤️ pic.twitter.com/8fVdM7Jdff