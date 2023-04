«Δένει» τον Πελίστρι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Νέο συμβόλαιο στον Φακούντο Πελίστρι ετοιμάζεται να προσφέρει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο στο Twitter.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών είναι σε προχωρημένο στάδιο και όλα δείχνουν πως θα σημειωθούν εξελίξεις μέσα στον μήνα.

Ο Έρικ τεν Χαχ, προπονητής της ομάδας, είναι πολύ χαρούμενος με τη συγκεκριμένη εξέλιξη και ο Ουρουγουανός χαφ θα υπογράψει για πολλά χρόνια με την αγγλική ομάδα, στην οποία φέτος έχει πάρει μέχρι στιγμής 9 συμμετοχές και έχει και 1 ασίστ.

Δείτε το ρεπορτάζ του Ρομάνο

Manchester United have clear in mind the plan to offer Facundo Pellistri a new contract. Understand direct talks with his agents will take place this month 🔴🇺🇾 #MUFC



Ten Hag and the board are very happy with his development — new long term deal will be discussed very soon. pic.twitter.com/grNf5gcUvB