Επέστρεψε στην Premier League η Μπέρνλι!

Μία σεζόν άντεξε μακριά από την Premier League η Μπέρνλι, που εξασφάλισε την άνοδο από την Championship έξι αγωνιστικές πριν το φινάλε!

Οι «κλάρετς» επικράτησαν 2-1 της Μίντλεσμπρο εκτός έδρας και αποσπάστηκαν 19 βαθμούς από την 3η, Λούτον, με αποτέλεσμα να εξασφαλίσουν μία θέση στην πρώτη δυάδα, που δίνει απευθείας άνοδο.

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί είναι αγκαλιά και με τον τίτλο, καθώς απέχουν εννέα βαθμούς από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Μπέρνλι δύναται να σπάσει το απόλυτο ρεκόρ βαθμών στην κατηγορία, καθώς της απομένουν επτά ματς (έχει ένα λιγότερο) και το ρεκόρ είναι οι 106 βαθμοί της Ρέντινγκ το 2006.

WE ARE GOING UP! 🤩🥳 pic.twitter.com/O8yLqMdWHh