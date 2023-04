Ασύλληπτη μάχη για τον τίτλο στη National League: Δύο ομάδες με 100 βαθμούς, 4 ματς πριν το τέλος!

Για την αγγλική National League, ήτοι την 5η κατηγορία, τα έχουμε ξαναπεί.

Πρόκειται για λίγκα ζόρικη, όπου από τις 24 ομάδες μονάχα η μία εξασφαλίζει σίγουρα την άνοδο στη League Two - με έξι να... μπλέκουν στα playoffs.

Φέτος, Νοτς Κάουντι και Ρέξαμ έχουν ξεχωρίσει εδώ και μήνες, με τη μετωπική τους κόντρα στη μάχη της πρωτιάς να εξελίσσεται σε φοβερό θρίλερ.

Μετά την ήττα της ομάδας των Ρέινολντς-ΜακΕλένι στο Χάλιφαξ, η Νοτς έπιασε κορυφή και μάλιστα υπερτερεί στη διαφορά τερμάτων, με αποτέλεσμα να είναι αυτήν την στιγμή πρώτο - έχοντας όμως να δώσει τέσσερα ματς ακόμα, σε αντίθεση με τη Ρέξαμ, που έχει πέντε.

Το ακόμα καλύτερο είναι ότι τη Μεγάλη Δευτέρα (10/04) οι δύο διεκδικητές συγκρούονται στην έδρα των «κόκκινων δράκων», στο ματς της χρονιάς.

Both Notts County & Wrexham are now on 100 points! 😱🔥



Only one club wins automatic promotion and they play each other on Monday... 👀 pic.twitter.com/h2KNxliiSW