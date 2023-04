Επέστρεψε στις προπονήσεις της Λίβερπουλ ο Τιάγκο

Ευχάριστα ήταν τα νέα στο «στρατόπεδο» της Λίβερπουλ, αναφορικά με την κατάσταση του Τιάγκο Αλκάνταρα.

Μετά από δύο μήνες απουσίας του λόγω προβλήματος στο ισχίο, ο 31χρονος Ισπανός χαφ επέστρεψε σήμερα το πρωί στις προπονήσεις των «reds», ακολουθώντας το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος.

Μια εξέλιξη που κάνει τον Γιούργκεν Κλοπ να... τρίβει τα χέρια του ενόψει της δύσκολης συνέχειας στην Premier League και στο κυνήγι της τετράδας και ενός εισιτηρίου για το Champions League της επόμενης περιόδου, καθώς ο έμπειρος μέσος αποτελεί σημαντικό «γρανάζι» στη μεσαία γραμμή των «κόκκινων».

Τη φετινή σεζόν, ο Τιάγκο έχει ταλαιπωρηθεί δύο φορές από πρόβλημα τραυματισμού, έχοντας πραγματοποιήσει 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Thiago is back in Liverpool team training—he hasn’t played since early February 🔴 pic.twitter.com/DBLkIEf1Q1