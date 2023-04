Παρί: Στο «σφυρί» όλοι οι παίκτες εκτός από τον Εμπαπέ και έξι ακόμα!

Η αποτυχία της Παρί Σεν Ζερμέν να πρωταγωνιστήσει και φέτος στο Champions League, αλλά και τα πολλά αρνητικά αποτελέσματα στις εγχώριες διοργανώσεις, μεταξύ άλλων και ο αποκλεισμός από το Κύπελλο, έχουν φέρει «τριγμούς» στο εσωτερικό του συλλόγου.

Με τον προπονητή, Κριστόφ Γκαλτιέ, να βρίσκεται υπ' ατμόν και τον Λιονέλ Μέσι κοντά στην έξοδο μιας και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του, η διοίκηση των Παριζιάνων φαίνεται αποφασισμένη να τραβήξει την... μπρίζα και να προχωρήσει σε ολικό «λίφτινγκ» τη νέα σεζόν!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Equipe», η Παρί αναμένεται να βγάλει στο «σφυρί» σχεδόν όλο το ρόστερ της, εκτός από τον Κιλιάν Εμπαπέ και ακόμα έξι ποδοσφαιριστές! Ο λόγος για τους Ντοναρούμα, Μέντες, Χακίμι, Περέιρα, αλλά και τις «σημαίες» της ομάδας, Βεράτι και Μαρκίνιος.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, Λουίς Κάμπος, αναμένεται να αξιολογήσει το υπόλοιπο ρόστερ μέχρι το φινάλε της τρέχουσας σεζόν και εν συνεχεία να κάνει τις εισηγήσεις του αναφορικά με το ποιοι θα μπουν στη λίστα των υπό παραχώρηση παικτών.

