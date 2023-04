H ανακοίνωση του Αντσελότι που... ξεσήκωσε τους παίκτες της Ρεάλ!

Η Ρεάλ όχι μόνο πέτυχε να φέρει τα πάνω-κάτω στο Καμπ Νόου, αλλά διέλυσε με το εκκωφαντικό 4-0 την Μπαρτσελόνα και "πέταξε" για τον τελικό του Copa del Rey.

Ο Κάρλο Αντσελότι αποφάσισε να επιβραβεύσει τους παίκτες του μετά τη μεγάλη νίκη κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο, δίνοντάς τους ένα ρεπό.

Όταν μάλιστα, το ανακοίνωσε στα αποδυτήρια επικράτησε χαμός, με τους παίκτες να το πανηγυρίζουν έξαλλα.

The reaction of the Real Madrid players when Carlo Ancelotti announced a day off tomorrow 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Frug4RL0bb