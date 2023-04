Ο Άλισον έσπασε ήδη το ρεκόρ αποκρούσεών του σε μία σεζόν στην Premier League!

Σε ένα επίτευγμα που ίσως δεν θα ήθελε να κατέχει, έφτασε χθες στο παιχνίδι με την Τσέλσι, ο Άλισον.

Τη φετινή σεζόν, ο τερματοφύλακας της Λίβερπουλ έχει ήδη περισσότερες αποκρούσεις στην Premier League, από όσες είχε ποτέ σε μία σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, με τις τρεις επεμβάσεις που είχε στη χθεσινή ισοπαλία με τους «μπλε» στο Λονδίνο, ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ έφτασε τις 85, ενώ απομένουν ακόμη δέκα αγωνιστικές για το φινάλε!

Μπορεί από τη μία να έχει φτάσει σε έναν εντυπωσιακό αριθμό, μιας και διανύει μια εξαιρετική σεζόν, με τον Γιουργκεν Κλοπ να λέει πως είναι ο καλύτερος παίκτης των «κόκκινων», αλλά από την άλλη, είναι προβληματικό το πόσο συχνά δέχεται πλέον επικίνδυνες φάσεις η ομάδα του, δείγμα της πολύ κακής χρονιάς που διανύουν οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της.

Να σημειωθεί πως η Λίβερπουλ βρίσκεται στην 8η θέση στην Premier League, στο -7 από την τέταρτη θέση και με ένα παιχνίδι περισσότερο από τις ομάδες που συγκατοικούν σε αυτή, και στις τελευταίες αγωνιστικές ελπίζει πως θα αλλάξει τα δεδομένα, βασιζόμενη και στη φανταστική σεζόν που πραγματοποιεί ο Άλισον.

Alisson has made more saves in 2022/23 than he's ever made in a single Premier League season:



◉ 85 - 2022/23

◎ 84 - 2020/21

◎ 76 - 2021/22

◎ 76 - 2018/19

◎ 58 - 2019/20



He's got 10 more matches to play. 🥵 pic.twitter.com/T0qAdynJ7C