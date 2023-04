Και το σήριαλ συνεχίζεται: Σε διαρκή επαφή και με Νάγκελσμαν η Τσέλσι!

Και το σήριαλ συνεχίζεται, σχετικά με το ποιος θα είναι ο νέος προπονητής της Τσέλσι!

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η διοίκηση των «μπλε» βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία, ενώ αυτές θα συνεχιστούν και σήμερα, με τους Λονδρέζους να θέλουν να εξετάσουν ενδελεχώς όλους τους υποψηφίους, πριν επιλέξουν τον εκλεκτό.

Πέραν του πρώην προπονητή της Μπάγερν, μεταξύ άλλων, στην αγγλική πρωτεύουσα βρίσκεται και ο Λουίς Ενρίκε, ενώ στο τραπέζι έχει πέσει και το όνομα του Φρανκ Λάμπαρντ, αλλά μόνο μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Ρομάνο, πάντως, διαψεύδει τις επαφές με τους Τίτε, Σπαλέτι και Ντε Τζέρμπι, παρά τα όσα έχουν γραφτεί από τα διεθνή Μέσα.

Contacts between Chelsea and Julian Nagelsmann will continue today in order to make a decision on both sides with German coach favorite candidate since Sunday. 🔵 #CFC



Luis Enrique remains one of the names in the list.



No contacts with Tite, Spalletti, De Zerbi despite links. pic.twitter.com/oZ42MwVt8b