«Μίλησε με Τσάβι ο Μέσι, θέλει να γυρίσει στην Μπαρτσελόνα»

Χαμός γίνεται με τον Λιονέλ Μέσι!

Η ρήξη των σχέσεων του Αργεντινού με την Παρί τον ωθεί ουσιαστικά εκτός Γαλλίας, με τα δημοσιεύματα να πληθαίνουν τόσο για την Μπαρτσελόνα όσο και για άλλες ομάδες.

Σύμφωνα με τελευταία ισπανικά δημοσιεύματα, ο ίδιος ο Μέσι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τσάβι, δηλώνοντας την πρόθεση του να γυρίσει στην Μπαρτσελόνα, κάτι το οποίο χαρακτήρισε ως «ονειρό του».

Μένει να φανεί αν υπάρχει αλήθεια σε αυτά τα δημοσιεύματα και αν ο Λιονέλ Μέσι θα φορέσει και πάλι τα «μπλαουγκράνα».

🚨🚨| Leo Messi has called Xavi to tell him that it would be ‘his dream’ to play for FC Barcelona again. @JoanFontes pic.twitter.com/O18tr0wFhV