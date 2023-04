Ασύλληπτη επίσημη πρόταση από την Αλ Χιλάλ στον Μέσι, του δίνει 400 εκατ. ευρώ ετησίως

Η Αλ Χιλάλ προσφέρει γη και ύδωρ για το πολυπόθητο «ναι» του Λιονέλ Μέσι! Το μέλλον του Αργεντινού στο Παρίσι βρίσκεται στον αέρα και η πρωτοπόρος του σαουδαραβικού πρωταθλήματος θα κάνει τα πάντα για να τον κάνει τον δικό της Βασιλιά.

Συγκεκριμένα, του έχει ήδη κάνει επίσημη πρόταση η οποία θα του αποφέρει περισσότερα από 400 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, σε ένα συμβόλαιο που ενδέχεται να σπάσει κάθε ρεκόρ.

Βέβαια, προς το παρόν τουλάχιστον, ο Pulga δεν θα επιθυμούσε να αποχαιρετήσει το κορυφαίο επίπεδο και την Ευρώπη και στο μυαλό του «παίζει» το σενάριο επιστροφής του στην Μπαρτσελόνα, η οποία προσπαθεί να βρει την κατάλληλη οικονομική δίοδο με την οποία θα καταφέρει να τον ντύσει ξανά στα Μπλαουγκράνα.

🚨 Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.



◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.



◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.



◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV