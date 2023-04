«Η Αλ Χιλάλ κατέθεσε πρόταση στον Μέσι»

Ξαφνικά… Αλ Χιλάλ για τον Λιονέλ Μέσι! Την ώρα που φουντώνουν τα δημοσιεύματα περί αποχώρησης του από την Παρί και επιστροφής του στην Μπαρτσελόνα, έρχεται μια πρόταση από… Σαουδική Αραβία μεριά για τον Αργεντινό σούπερ σταρ.

Η «saudigazette.com.sa» μεταφέρει την πληροφορία πως σήμερα η Αλ Χιλάλ κατέθεσε πρόταση στον Λιονέλ Μέσι, θέλοντας να τον φέρει στη Σαουδική Αραβία και να απαντήσει στην Αλ Νασρ και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Σύμφωνα με τις πηγές του Μέσου, η προσφορά από τον σύλλογο του Ριγιάντ περιλαμβάνει όλα τα «θέλω» που έχουν οριστεί από τον παίκτη και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του παγκοσμίου πρωταθλητή με την εθνική Αργεντινής.

Ο Χόρχε Μέσι, πατέρας και ατζέντης του Αργεντινού, βρίσκεται στο Ριάντ τις τελευταίες ημέρες, πυροδοτώντας εικασίες ότι θα μπορούσε να διαπραγματευτεί μια μετακόμιση για τον γιο του.

Με την ιδιότητά του ως πρεσβευτής τουρισμού της Σαουδικής Αραβίας, ο Μέσι ταξίδεψε στο Βασίλειο πολλές φορές για διαφημιστικές δραστηριότητες. Μάλιστα, ο υπουργός Τουρισμού, Αχμέντ Αλ-Κατίμπ, καλωσόρισε τον Μέσι μαζί με την οικογένεια και τους φίλους του για να απολαύσουν τους πιο όμορφους τουριστικούς προορισμούς της Σαουδικής Αραβίας και τη φιλοξενία του λαού της χώρας στο επόμενο ταξίδι του.

#SaudiArabia’s Al-Hilal (@Alhilal_EN) made an official offer during the past hours to Argentine superstar and the Paris Saint-Germain player Lionel #Messi.https://t.co/RtYaHlp4nn