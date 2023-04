Πρώτο φαβορί για τον πάγκο της Νότιγχαμ ο Βιεϊρά σε περίπτωση απόλυσης του Κούπερ!

Η Νότιγχαμ Φόρεστ φιλοξενείται το βράδυ της Τρίτης (04/04, 21:45) στο «Έλαν Ρόουντ» από τη Λιντς, σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, καθώς αμφότερες βρίσκονται κοντά στον κίνδυνο του υποβιβασμού.

Τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα της Νότιγχαμ, έχουν φέρει την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη στη 16η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League και μόλις στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Μάλιστα, οι νεοφώτιστοι, αγνοούν τη νίκη στις επτά τελευταίες αγωνιστικές, έχοντας συγκεντρώσει μόλις τρεις βαθμούς.

Όπως είναι λογικό, το μέλλον του Στιβ Κούπερ στον πάγκο του συλλόγου είναι... αβέβαιο, όσο η ομάδα δεν παρουσιάζει βελτίωση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», η διοίκηση της Νότιγχαμ έχει εξετάσει ήδη την αγορά των προπονητών, με το βρετανικό Μέσο να αποκαλύπτει μάλιστα πως έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Πατρίκ Βιεϊρά, ο οποίος αυτή την στιγμή είναι το πρώτο φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία εφόσον αποχωρήσει ο Στιβ Κούπερ!

Ο 46χρονος Γάλλος βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες χωρίς ομάδα, μετά και την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας μετά από 1,5 χρόνο παρουσίας του στους «αετούς».

