Βαριά καμπάνα στον Μίτροβιτς: Οκτώ αγωνιστικές εκτός!

Ποινή-σοκ στον Αλεκσάνταρ Μίτροβιτς επέβαλε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας στην Αγγλία!

Ο Σέρβος επιθετικός της Φούλαμ είχε κάνει… ντου στον διαιτητή κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για την αποβολή ενός συμπαίκτη του και τον καταλογισμό πέναλτι υπέρ των «κόκκινων διαβόλων», για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας.

Ο Μίτροβιτς έσπρωχνε διαρκώς τον διαιτητή και εξαπέλυσε υβριστική επίθεση εναντίον του, με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Τελικά τιμωρήθηκε με πρόστιμο 7500 ευρώ, αλλά και οκτώ αγωνιστικές. Ήδη έχει εκτίσει την μία και μένουν άλλες επτά, ενώ μένει να φανεί αν ο ποδοσφαιριστής και οι «κότατζερς» καταθέσουν έφεση.

Την ίδια ώρα, τιμωρία υπήρξε και για τον Μάρκο Σίλβα. Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού είχε αποβληθεί επίσης στην εν λόγω φάση του ματς, με την αγγλική ομοσπονδία να τον τιμωρεί με δύο αγωνιστικές!

