Υπερβολικές οι απαιτήσεις του Τίλεμανς, καταρρέουν οι διαπραγματεύσεις με Άρσεναλ

Δύσκολο το ντιλ μεταξύ Άρσεναλ και Τίλεμανς!

Οι «κανονιέρηδες» ενδιαφέρονται έντονα για να κλείσουν απο τώρα τον Βέλγο μέσο της Λέστερ, ωστόσο σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα είναι δυσαρεστημένοι από τις υπερβολικές απαιτήσεις του!

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει, οι δύο πλευρές μπήκαν σε διαπραγματεύσεις, οι οποίες όμως φαίνεται να καταρρέουν λόγω του πολύ μεγάλου μισθού που απαιτεί ο 26χρονος. Μάλιστα, όπως τονίζεται από τα δυμοσιεύματα, υπήρχαν κι άλλες ομάδες της Αγγλίας που ενδιαφέρονται για τον Τίλεμανς, ωστόσο δεν είναι διατεθειμένες να του προσφέρουν τα χρήματα που θέλει.

Όσον αφορά το μέλλον του Βέλγου, μοιάζει πολύ πιθανό να αποχωρήσει από την Αγγλία το ερχόμενο καλοκαίρι, με ισπανικές και ιταλικές ομάδες να ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

