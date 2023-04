Ο Πότερ είχε… χάσει τα αποδυτήρια της Τσέλσι: Οι παίκτες τον αποκαλούσαν «Χάρι» και «Χόγκουαρτς»!

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι αποτελεί εδώ και μερικά 24ωρα ο Γκρέιαμ Πότερ, πληρώνοντας το «μάρμαρο» της κάκιστης αγωνιστικής εικόνας της ομάδας, αλλά και τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα στην Premier League.

Και ενώ η διοίκηση των «μπλε» βρίσκεται σε διαδικασίες αναζήτησης του νέου τεχνικού που θα οδηγήσει τους Λονδρέζους στον δρόμο των επιτυχιών, βρετανικά δημοσιεύματα φέρνουν στο φως διάφορες ιστορίες από το «στρατόπεδο» της ομάδας, δείχνοντας πως το... γυαλί ανάμεσα στους παίκτες και τον Βρετανό τεχνικό είχε ραγίσει εδώ και αρκετό καιρό...

Συγκεκριμένα, μετά την... καρδούλα του Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ στην ανακοίνωση της απόλυσης του Πότερ, νέα δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι ποδοσφαιριστές των «μπλε» είχαν βγάλει «παρατσούκλια» στον 47χρονο προπονητή.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, μερικοί εξ αυτών, τον αποκαλούσαν «Χάρι» και «Χόγκουαρτς», από την ομώνυμη ταινία του Χάρι Πότερ, «τρολάροντας» ουσιαστικά το επίθετο του πρώην τεχνικού της Μπράιτον.

Μια κίνηση που δείχνει την έλλειψη σεβασμού προς το πρόσωπό του, αλλά και το γεγονός πως είχε... χάσει τα αποδυτήρια εδώ και αρκετό καιρό.

