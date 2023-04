Έκανε ρεκόρ με το «καλημέρα» στην Ατλάντα ο Γιακουμάκης

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έχει αγωνιστεί μόλις δύο φορές με την εμφάνιση της Ατλάντα Γιουνάιτεντ, ωστόσο έχει ήδη ξεκινήσει να γράφει ιστορία για την αμερικανική ομάδα.

Ο 28χρόνος Έλληνας επιθετικός έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει και στα δύο πρώτα του παιχνίδια με την φανέλα της ομάδας ως βασικός στην σύντομη ιστορία της, αφού εκείνη ξεκίνησε να αγωνίζεται στο MLS μόλις το 2017.

1 - Giorgos Giakoumakis is the first player in @ATLUTD history to score in each of his first two MLS starts. Adapted. pic.twitter.com/TpONxatSh6