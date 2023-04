Στο κόλπο για τον πάγκο της Λέστερ και ο Ράφα Μπενίτεθ!

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής (02/04) η Λέστερ, μετά την απόφασή της να προχωρήσει στο «διαζύγιο» με τον Μπρένταν Ρότζερς, μετά από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας.

Ήδη, βρετανικά δημοσιεύματα έχουν φέρει στο προσκήνιο αρκετά ονόματα για πιθανούς αντικαταστάτες του 50χρονου τεχνικού, μεταξύ των οποίων και εκείνο του Γκρέιαμ Πότερ, ο οποίος «πλήρωσε» το μάρμαρο των άσχημων εμφανίσεων της Τσέλσι, αποχωρώντας μετά από μόλις τέσσερις μήνες παρουσίας του στο «Στάμφορντ Μπριζ».

Ωστόσο, σύμφωνα με τη «Mirror», οι «αλεπούδες» φέρεται να έχουν ξεχωρίσει και την περίπτωση του Ράφα Μπενίτεθ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του συλλόγου, με το βρετανικό Μέσο μάλιστα να αναφέρει πως είναι ένα από τα φαβορί για τη θέση!

Ο 62χρονος Ισπανός τεχνικός βρίσκεται μακριά από τους πάγκους από τον Γενάρη του 2022, όταν και αποχώρησε από τον πάγκο τη Έβερτον. Εκτός των άλλων, ο έμπειρος προπονητής έχει μεγάλη εμπειρία από το Νησί, καθώς εκτών των «ζαχαρωτών», έχει βρεθεί στο «τιμόνι» των Λίβερπουλ, Τσέλσι και Νιουκάστλ.

