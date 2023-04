Γκαλτιέ: «Φάντασμα ο Μέσι; Όχι! Σκληρές οι αποδοκιμασίες εναντίον του»

Η Παρί έχασε από τη Λιόν (0-1) βάζοντας φωτιά στην Ligue 1, με τον Λιονέλ Μέσι να αποδοκιμάζεται ξανά από το κοινό της ομάδας του. Ο προπονητής των πρωταθλητών, Κριστόφ Γκαλτιέ, εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία του με τη στάση των οπαδών.

«Θεωρώ πως οι αποδοκιμασίες ήταν πολύ σκληρές. Περιμένουμε από τον Λέο ή τον Εμπαπέ να ξεκλειδώσουν τις άμυνες. Προσπάθησε πολύ, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε τα πάντα από εκείνον. Ο Μέσι είναι ένας παίκτης που μας προσφέρει πολλά και το έκανε στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, ενώ το έχει κάνει και μέσα στο 2023. Θα πρέπει και οι συμπαίκτες του να δίνουν περισσότερα», τόνισε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου που αποκάλεσε «φάντασμα» στον αγωνιστικό χώρο τον Μέσι, ο Γκαλτιέ αντέδρασε: «Φάντασμα; Δεν συμφωνώ καθόλου με την άποψή σας. Όταν η ομάδα είναι σε δύσκολη θέση, ο Λέο μπορεί με μια ενέργεια να αλλάξει το ματς. Ποτέ δεν σκέφτηκα να τον αντικαταστήσω. Ίσως θα έπρεπε να σκεφτείτε ξανά μια τόσο προσβλητική παρομοίωση».

