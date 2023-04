Η Ρεάλ θέλει να πάρει τον Εμπαπέ ως ελεύθερο και δεν θέλει να δώσει ευρώ στην Παρί

Το περασμένο καλοκαίρι ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν ένα βήμα πριν υπογράψει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, η Παρί του πρόσφερε ένα συμβόλαιο «χρυσάφι» και τελικά ο Γάλλος παρέμεινε κάτοικος του Παρισιού.

Όμως ο Εμπαπέ δεν ξέχασε τη «βασίλισσα» και όπως αναφέρουν τα τελευταία δημοσιεύματα, θα ήθελε να αγωνιστεί στη Ρεάλ το 2024. Ωστόσο, η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι δεν θέλει να μπει σε διαπραγματεύσεις με τον γαλλικό σύλλογο και επιθυμεί να τον πάρει ως ελεύθερο όταν θα ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με την Παρί.

Ο 24χρονος άσος έχει υπογράψει συμβόλαιο με τους Παριζιάνους μέχρι το καλοκαίρι του 2025 και μέχρι στιγμής συνολικά έχει καταγράψει 250 συμμετοχές, 202 γκολ και έχει μοιράσει 96 ασίστς.

