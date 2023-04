Έιμπραχαμ: «Ίσως μείνω για 10 χρόνια στη Ρόμα, ποτέ δεν ξέρεις στο ποδόσφαιρο»

Ανοιχτά άφησε όλα τα ενδεχόμενα ο Τάμι Έιμπραχαμ για το μέλλον του.

Ο Άγγλος επιθετικός που το καλοκαίρι του 2021 στέφθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης με την Τσέλσι και δυο μήνες αργότερα πωλήθηκε στη Ρόμα με 40 εκατομμύρια ευρώ, έχει αφήσει το δικό του «στίγμα» στην Αιώνια Πόλη, με 34 γκολ, 11 ασίστ σε συνολικά 91 συμμετοχές ενώ με τους «τζιαλορόσι» έχει κατακτήσει και το Uefa Conference League.

Έτσι, πολλές ομάδες έχουν ενδιαφερθεί για την περίπτωση του 25χρονου φορ και μια από αυτές είναι η Τσέλσι η οποία τον πούλησε πριν δυο καλοκαίρια!

Μάλιστα σε ερώτηση που του έγινε για το ενδεχόμενο επιστροφής στους «μπλε» απάντησε: «Ποτέ μην λες ποτέ στο ποδόσφαιρο. Τώρα, η συγκέντρωσή μου είναι στη Ρόμα. Δεν έχω άλλα πλάνα. Ίσως να μείνω στη Ρόμα για τα δέκα επόμενα χρόνια, ίσως όχι. Ποτέ δεν ξέρεις».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού η ομάδα του Λονδίνου έχει την δυνατότητα να τον αποκτήσει πίσω εφόσον ενεργοποιήσει τη ρήτρα 80 εκατομμυρίων ευρώ.

